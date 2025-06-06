中職／響尾蛇9局落後6分逆轉勝 台灣史上唯一一例在2018獅猿戰

美國職棒大聯盟響尾蛇隊今天完成0.1%機率的逆轉奇蹟，克服8局打完6分落後，9局上海灌7分，最終以11：10擊敗勇士隊；中華職棒史上，打完8局還落後6分以上的球隊，最終收下勝利僅有一例，為2018年8月15日統一獅隊，苦主為Lamigo桃猿隊。

中職史上第9局單局最多得分紀錄為9分，共出現過4次，但僅有一次為落後球隊，為2016年5月19日Lamigo桃猿、義大犀牛隊之戰，猿隊帶著10：0領先進入第9局，犀牛在9局下狂攻9分，無緣完成史詩逆轉，最終以1分差落敗。

史上打完8局落後5分的球隊逆轉得勝出現過7例，但落後6分以上就只有1例，2018年8月15日獅隊以1：7落後進入第9局，猿隊由王躍霖登板，吳桀睿、郭阜林、鄧志偉接連敲安先追回1分，換上黃子鵬也被潘傑楷（當時為潘彥廷）敲安帶有1分打點，陳禹勳接手連續2個四壞保送再擠回1分，高志綱滿壘局面打出左邊方向安打，外野手藍寅倫還發生漏球失誤「幫助」獅隊清空壘包。

與響尾蛇逆轉秀不同的是，獅隊並非在9局收下勝利，而是單局進帳6分追平，再於延長10局因猿隊2次失誤灌進4分，終場以11：7擊敗猿隊。