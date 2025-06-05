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棒球／李珠珢地位不簡單！與韓國傳奇投手金炳賢登MLB Korea節目

聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右尼珀特、金炳賢、李珠珢、姜敏赫。截圖自李珠珢IG
由左至右尼珀特、金炳賢、李珠珢、姜敏赫。截圖自李珠珢IG

「AI女神」李珠珢今年3月受MLB Korea之邀前往東京巨蛋，觀看道奇與小熊隊的海外開幕戰，如今她與MLB Korea拍攝的影片內容即將在本月釋出。

海外開幕戰大聯盟邀請韓國女團TWICE的日本小分隊「MISAMO」開球，MLB Korea也邀請成員Mina、Sana和Momo三人，拍攝一系列影片，韓國樂團CNBLUE成員姜敏赫擔任主持人，韓國傳奇投手金炳賢及韓職百勝洋投尼珀特（Dustin Nippert）為節目班底。

如今節目新一期來賓出爐，由去年以「三振舞」在台韓兩地爆紅的李珠珢擔任。李珠珢在IG發文預告，影片將在這個月於MLB Korea官方YouTube公開，請大家多多收看，簽名球抽獎活動則在MLB Korea官方IG進行中。

現年46歲金炳賢以低肩側投聞名，1999年是他職業生涯第一季，20歲的他從響尾蛇隊新人聯盟起步，同年登上大聯盟。2001年以牛棚投手身分幫助響尾蛇奪下世界大賽冠軍，成為首位戴上世界大賽冠軍戒指的韓國籍球員，2002年還入選明星賽。

2004年起金炳賢受傷勢影響成績下滑，2007年是他最後一次在大聯盟出賽。他在2012年重返韓國職棒，2016年遭韓職起亞虎隊釋出，2018和19年短暫待過澳洲職棒，於2019年正式宣布退休。

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李珠珢 啦啦隊

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