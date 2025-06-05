中職／啦啦隊檸檬30歲生日完成買房目標！年底將前往韓國留學

富邦悍將啦啦隊「檸魂歌姬」檸檬今天過30歲生日，她也在社群平台上公布好消息，已經買下人生第一間房子，且年底將前往韓國留學。

檸檬因身材高䠷和活潑個性，加上魔性音色，獲得許多死忠粉絲支持，去年10月加入新經紀公司後，更成為節目主持人，在演藝圈持續活躍。

今天是她30歲生日，她發文分享買房喜訊，「我也是有殼一族了，前陣子很忙碌，其中一件事情就是在看房子，因為緣分讓我買下了人生第一間房子，完成了30歲以前買的房子的目標。」

檸檬也感謝母親、經紀公司、富邦女孩及所有粉絲們的照顧，她更宣布年底要去韓國留學2個月，「從去年就一直想這樣做，但決定的太晚，一方面想把韓文真正的學好，一方面想體驗看看，在自己不熟悉的城市2個月是什麼感覺，跨年前就會回來。」

檸檬日前與藝人派翠克傳出緋聞，被周刊直擊在深夜碰面。關於派翠克與檸檬是否正在交往，派翠克經紀人回應：「兩人據悉為好友關係，常相約拍攝影片合作。公司對藝人私生活沒有干預，應為一般朋友聚會或合作拍網路影片，感謝大家關心。」檸檬所屬的富邦悍將球團則表示，「團隊成員私人領域事務，球團不予評論。」