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中職／動紫趴連13年震撼桃園 桃猿4球星登台獻唱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」將於6月6日至8日在桃園球場舉行。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」將於6月6日至8日在桃園球場舉行。圖／樂天桃猿隊提供

中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」即將震撼開唱，這場棒球與音樂交織的熱血盛宴邁入第13年，將於6月6日至8日在桃園球場連續三天狂歡不斷，除了11組超強藝人卡司接力登場，樂天球員李勛傑、林政華、陳晨威林智平也將獻唱。

今年的動紫趴卡司將為球迷帶來全方位的音樂饗宴。開幕日由新生代全方位藝人ELKIE莊錠欣、原住民雷鬼靈魂唱作歌手Matzka打響第一聲，並由推進隊長籃籃攜手神秘嘉賓於二局下加碼演出，讓現場熱度持續飆升。

接下來，6月7日將迎來創作才子周自從攜MyBro大樂隊全場合唱，復古浪漫的icyball冰球樂團、全民情歌天后丁噹以及氣氛製造機陳昇與新寶島康樂隊接力登場，讓全場沉浸在音樂的薰陶之中。

壓軸日更是星光閃耀，山的孩子樂團依舊陪伴全場，歐巴尚青與猴系因仔首次公開合作曲及田亞霍與兆群帶來全新創作，接著入圍金曲3獎項的JUD陳泳希強勢登場，最終由動力火車以磅礡演出引爆最終高潮，全場氣氛沸騰。

中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」將於6月6日至8日在桃園球場舉行。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」將於6月6日至8日在桃園球場舉行。圖／樂天桃猿隊提供

而這場音樂盛宴不僅僅是歌手舞台，桃猿球員李勛傑迎來職棒生涯首唱，林政華再度帶領全場合唱，陳晨威與林智平接力登場，為球迷獻上最深刻的情歌演出。

樂天女孩更打造台日韓限定舞台，從ZX芷軒與Fairy X的炸裂開場，到廉世彬的甜美韓語歌曲，再到Kaho的溫柔日文演唱，為三日的動紫趴創造另一波高潮。韓援三本柱河智媛、禹洙漢、廉世彬更將合體驚喜演唱中文歌曲。

除了音樂演出，樂天桃猿也貼心準備專屬贈品，凡憑當日內野門票即可兌換「動紫螢光棒」，讓球迷一起點亮紫海，除此之外還可領取限量Red Bull能量飲料，讓全場熱力持續升溫。

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陳晨威 樂天桃猿 林智平

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