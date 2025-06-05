聽新聞
0:00 / 0:00
中職／動紫趴連13年震撼桃園 桃猿4球星登台獻唱
中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」即將震撼開唱，這場棒球與音樂交織的熱血盛宴邁入第13年，將於6月6日至8日在桃園球場連續三天狂歡不斷，除了11組超強藝人卡司接力登場，樂天球員李勛傑、林政華、陳晨威與林智平也將獻唱。
今年的動紫趴卡司將為球迷帶來全方位的音樂饗宴。開幕日由新生代全方位藝人ELKIE莊錠欣、原住民雷鬼靈魂唱作歌手Matzka打響第一聲，並由推進隊長籃籃攜手神秘嘉賓於二局下加碼演出，讓現場熱度持續飆升。
接下來，6月7日將迎來創作才子周自從攜MyBro大樂隊全場合唱，復古浪漫的icyball冰球樂團、全民情歌天后丁噹以及氣氛製造機陳昇與新寶島康樂隊接力登場，讓全場沉浸在音樂的薰陶之中。
壓軸日更是星光閃耀，山的孩子樂團依舊陪伴全場，歐巴尚青與猴系因仔首次公開合作曲及田亞霍與兆群帶來全新創作，接著入圍金曲3獎項的JUD陳泳希強勢登場，最終由動力火車以磅礡演出引爆最終高潮，全場氣氛沸騰。
而這場音樂盛宴不僅僅是歌手舞台，桃猿球員李勛傑迎來職棒生涯首唱，林政華再度帶領全場合唱，陳晨威與林智平接力登場，為球迷獻上最深刻的情歌演出。
樂天女孩更打造台日韓限定舞台，從ZX芷軒與Fairy X的炸裂開場，到廉世彬的甜美韓語歌曲，再到Kaho的溫柔日文演唱，為三日的動紫趴創造另一波高潮。韓援三本柱河智媛、禹洙漢、廉世彬更將合體驚喜演唱中文歌曲。
除了音樂演出，樂天桃猿也貼心準備專屬贈品，凡憑當日內野門票即可兌換「動紫螢光棒」，讓球迷一起點亮紫海，除此之外還可領取限量Red Bull能量飲料，讓全場熱力持續升溫。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言