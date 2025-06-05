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中職／兄弟年輕投手張祖恩韌帶開刀 返二軍開始復健
中信兄弟隊投手張祖恩於4月11日二軍先發出賽時，投到第六局因手部不適提前退場休息，經過檢查後確認為手肘內側韌帶撕裂傷，在經過與主治醫師以及球團討論後，決定進行韌帶重建手術（俗稱Tommy John），球團也將全力協助張祖恩手術後的復健規劃。
21歲的張祖恩是中信兄弟於2022年中職新人選秀會上第7輪指名的投手，2023年季末正式登上一軍舞台，該年累計7場的後援出賽，拿下1次的中繼成功。
去年，張祖恩全年度皆在二軍出賽，有16場的先發登板，繳出3勝6敗的二軍成績，是中信兄弟陣中極力養成的重要先發投手之一。
在本季4月11日的二軍例行賽事中，張祖恩先發面對味全龍二軍，第六局出現手部不適，教練團基於慎重考量及保護選手立場之下，立即安排防護團隊協助張祖恩到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，診斷後確定為手肘內側韌帶撕裂傷。
在經由與教練團、主治醫師及防護團隊討論後，張祖恩決定進行手肘內側韌帶重建手術，並在家人的協助下，已於近期完成手術回歸二軍進行休息養傷。中信兄弟球團也會全力幫助張祖恩給予全方位的支持，期待未來一年能夠積極復健，回歸球場展現優異的天賦。
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