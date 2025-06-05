快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／中信兄弟新洋投黃勝完成簽約 穿上18號球衣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊簽下新洋投黃勝（Nolan Watson）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊簽下新洋投黃勝（Nolan Watson）。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟球團今日正式公告，與新洋投黃勝（Nolan Watson）完成簽約，未來將披上黃衫18號，過去曾是美職大聯盟皇家隊2015年第一輪選進的潛力新星，去年則是在美職3A體系發展，期待加入中信兄弟後能夠為二連霸目標努力。

現年28歲的黃勝，出身於美國印第安納州，2015年在美國職棒選秀會上以首輪之姿加入堪薩斯市皇家隊，期間大部分皆在小聯盟體系努力。2019年完成手肘韌帶移植手術後，經過一整年的復健，又再次遇到世界疫情影響，導致黃勝在皇家隊體系出賽數並不如預期。

2022年黃勝離開皇家隊，轉戰聖地牙哥教士隊小聯盟體系發展，個人也直到去年才迎來穩定3A的出賽紀錄。雖然沒有升上大聯盟的機會，不過黃勝仍憑藉奮戰的決心，為延續投球生涯持續努力，在今天正式與中信兄弟完成簽約後，也正式展開個人的亞洲職棒之旅。

在經過體檢過關後，黃勝將前往屏東二軍基地進行訓練與調整，期待在黃勝加入團隊後，能夠跟上目前洋投德保拉、羅戈、黃博多及在二軍治療的勝騎士的腳步，厚實團隊先發投手戰力，整體洋投輪替戰力可以更上一層樓，為接下來的賽事持續「進化」。

中信兄弟領隊劉志威表示：「黃勝在向球隊報到後，目前狀態仍需要由教練團協助持續調整，本周已前往屏東園區進行訓練，期待在黃勝加入團隊後，可以補足洋投戰力的輪替陣容，並在內部良性競爭下，團隊會持續朝二連霸的目標做努力，也全力為接下來的賽事奮戰！」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

皇家 大聯盟 中信兄弟

延伸閱讀

中職／黃博多8局好投、宋晟睿猛打賞 兄弟奪下3連勝

中職／中信兄弟德保拉刷新隊史紀錄 王威晨笑言不要再請超商咖啡

中職／許基宏生涯百轟抱憾 桃猿3轟助黃子鵬50勝50中繼史上第5人

中職／還沒看到地獄盡頭的光 悍將慘吞主場7連敗

相關新聞

日職／古林睿煬缺陣8周 新庄剛志：其他人要挺身而出

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬在先發時傷到左內腹斜肌，預計要8周後才能歸隊，火腿隊監督新庄剛志指出，現在是其他球員挺身而...

中職／中信兄弟新洋投黃勝完成簽約 穿上18號球衣

中信兄弟球團今日正式公告，與新洋投黃勝（Nolan Watson）完成簽約，未來將披上黃衫18號，過去曾是美職大聯盟皇家...

中職／動紫趴連13年震撼桃園 桃猿4球星登台獻唱

中職樂天桃猿隊年度經典「2025 FUSO動紫趴」即將震撼開唱，這場棒球與音樂交織的熱血盛宴邁入第13年，將於6月6日至...

中職／兄弟年輕投手張祖恩韌帶開刀 返二軍開始復健

中信兄弟隊投手張祖恩於4月11日二軍先發出賽時，投到第六局因手部不適提前退場休息，經過檢查後確認為手肘內側韌帶撕裂傷，在...

中職／壓克力柿子為統一獅開球 鳳小岳要找阿強討教

統一獅隊將在6月14、15日舉辦超人氣活動「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，今年將選手打造成男團風格，開球嘉賓繼首日邀請...

中職／因雨中斷後…德保拉生涯最短2局傷退 威能帝優質先發奪勝

因雨暫停超過1小時後的續投結果大不同，樂天桃猿隊威能帝交出6局失2分的優質先發，中信兄弟隊德保拉則是寫下生涯最短的2局先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。