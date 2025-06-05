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中職／壓克力柿子為統一獅開球 鳳小岳要找阿強討教

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊將在6月15日舉辦「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，邀請到由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」到場開球及表演。圖／統一獅隊提供
統一獅隊將在6月15日舉辦「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，邀請到由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」到場開球及表演。圖／統一獅隊提供

統一獅隊將在6月14、15日舉辦超人氣活動「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，今年將選手打造成男團風格，開球嘉賓繼首日邀請到當紅男團FEniX，第二天也邀請到由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」來到台南球場開唱以及開球。

一直以演員身分為大家所知的鳳小岳，其實已在音樂領域持續耕耘多年，在2023發行首張專輯「柒」便入圍金曲新人獎。

鳳小岳更在今年與這幾年的戰友們，包含貝斯手雞屁、吉他手阿達、鼓手李軒組成全新樂團，以「鳳小岳&壓克力柿子」的身分和樂迷們見面。

這次收到統一獅隊邀請，要在台南棒球場獻出他們在球場演出的處女秀，第一次踏上棒球場的草地進行表演及開球，團員們都感到非常興奮，希望能夠透過這次的機會，讓更多不同領域的粉絲認識「鳳小岳&壓克力柿子」。

在4月底野人季活動時曾與八十八顆芭樂籽的阿強一起演出，知道他在棒球圈相當具有知名度，鳳小岳開玩笑地說，搞不好有機會去請教阿強有關開球的建議。

雖然成團時間短暫，但「鳳小岳&壓克力柿子」已是許多指標性音樂祭的參戰表演名單，5月31日於台中舉辦成團後的首場專場演出，獲得熱烈迴響，接下來也將以樂團身分參與台灣首檔樂團養成節目。

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統一獅 棒球

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