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日職／古林睿煬缺陣8周 新庄剛志：其他人要挺身而出
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬在先發時傷到左內腹斜肌，預計要8周後才能歸隊，火腿隊監督新庄剛志指出，現在是其他球員挺身而出的機會。
古林睿煬是在6月3日登板面對阪神隊時，第3局1出局後被近本光司敲安，面對中野拓夢的打席在投球後出現不適，防護員上前了解後，2.1局、39球傷退，火腿隊昨天將他抹消登錄，而醫院診斷為左內腹斜肌損傷，將缺席上半季。
談到古林因側腹受傷而離隊，新庄剛志昨天賽後受訪時表示：「要休養8周吧。我之前也說過，整個職業棒球界最近因為側腹部受傷的選手越來越多。可能是因為其他部位的訓練太過激烈，導致比較難鍛鍊的側腹部承受了過多壓力。」
不過，新庄剛志指出，受傷是既成的事實，只能先放在一邊，「現在應該要有更多選手在別人受傷時能抱著『太好了，輪到我了』這樣的心態挺身而出。」新庄指出，像是年輕投手達孝太的出賽機會就又增加了。
投手教練加藤武治則表示：「接下來（包括輪值在內）得重新好好思考了。」火腿隊原本包含古林在內採用8人輪值，現在也還有伊藤大海、金村尚真、北山亘基、山崎福也、加藤貴之、達孝太和細野晴希在，縮短輪值間隔也是選項之一。
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