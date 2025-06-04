中職／因雨中斷後…德保拉生涯最短2局傷退 威能帝優質先發奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手威能帝。圖／樂天桃猿隊提供

因雨暫停超過1小時後的續投結果大不同，樂天桃猿隊威能帝交出6局失2分的優質先發，中信兄弟隊德保拉則是寫下生涯最短的2局先發、失4分，還有傷病隱憂，兄弟也以2：8敗給猿隊。

2局下猿隊面對0：1落後展開攻勢，林智平選到保送、 林子偉敲安，1出局後宋嘉翔敲安打回1分追平比數，德保拉又對馬傑森投出保送，裁判認為此時雨勢過大影響比賽因此喊出暫停。

經過約1小時13分的暫停過後，德保拉繼續回到投手丘，投出的第一球，猿隊就執行戰術，林政華突襲短打讓三壘跑者回來得分，自己則在一壘前出局，陳晨威再補上安打敲回2分打點，下雨前後合計，猿隊在此局攻下4分。

而3局下續投的德保拉則是先被林立敲安後，又為了守備林智平敲出的強襲球而打到手腕，投手教練還沒上來就自己走下場，留下無人出局、一二壘有人殘局，謝榮豪緊急接替，靠著外野飛球、夾殺、內野飛球，連抓3出局守住失分危機。

猿隊先發投手威能帝同樣續投，不過成功一路投完6局，被敲出6支安打僅失2分，1局上投出觸身球後被王威晨敲二壘安打外，5局上是一、三壘有人時兄弟採用雙盜壘戰術跑回1分。

德保拉僅投2局寫下生涯最短局數，被敲4安打、丟掉4分，雖然被打到的是右手腕，不過球團回報是左手臂不適進行治療。

原訂昨天先發的盧孟揚遇到因雨延賽，今天在第4局起接手，投了3局沒被敲出安打，另有3次三振、沒有保送，無失分。

陳晨威今天貢獻2安打、2打點，打擊率3成48持續位居聯盟第一，單季連續28場安打獨居聯盟第5，再1場就可與威納斯、林益全並列第3，史上單季最長是郭嚴文的連續33場敲安，跨季最多則是蔣智賢的39場。

中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

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