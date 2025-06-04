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中職／鷹獅戰因雨延賽 原場地嘉義市補賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今天原定在嘉義市棒球場的台鋼雄鷹與統一獅隊之戰，受到雨勢影響延賽。 截圖自台鋼雄鷹粉絲團
今天原定在嘉義市棒球場的台鋼雄鷹與統一獅隊之戰，受到雨勢影響延賽。 截圖自台鋼雄鷹粉絲團

中華職棒今天原定在嘉義市棒球場的台鋼雄鷹與統一獅隊之戰，受到雨勢影響延賽，時間將待補賽周賽程出爐決定，地點仍在嘉義市棒球場。

中職宣布延賽消息：「原訂2025/6/4（三）18：35 [例行賽編號141場] 台鋼雄鷹(嘉義市)統一7-ELEVEn獅賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週，原場地嘉義市棒球場進行補賽，確切時間待後續公告。」

中職今年共有8場比賽安排在嘉義市棒球場舉行，前2場都順利完賽，今天雖然宣告延賽，但補賽地點仍在嘉義市棒球場。

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