中職／鷹獅戰因雨延賽 原場地嘉義市補賽
中華職棒今天原定在嘉義市棒球場的台鋼雄鷹與統一獅隊之戰，受到雨勢影響延賽，時間將待補賽周賽程出爐決定，地點仍在嘉義市棒球場。
中職宣布延賽消息：「原訂2025/6/4（三）18：35 [例行賽編號141場] 台鋼雄鷹(嘉義市)統一7-ELEVEn獅賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週，原場地嘉義市棒球場進行補賽，確切時間待後續公告。」
中職今年共有8場比賽安排在嘉義市棒球場舉行，前2場都順利完賽，今天雖然宣告延賽，但補賽地點仍在嘉義市棒球場。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言