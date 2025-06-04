中職／鷹獅戰因雨延賽 原場地嘉義市補賽

統一獅是中職36年來唯一沒有易主的球隊，而近百年的台南棒球場球則是現存中職史上最久的球場，統一獅＋台南球場的組合，讓中職至今唯一一場完全比賽、最長的17局等等第一的紀錄，都在這裡誕生。 2018

2025-06-04 14:54