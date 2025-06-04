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中職／花蓮悍將龍隊之戰因雨延賽 改到天母續戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒今天原定在花蓮棒球場舉行的富邦悍將與味全龍隊賽事因雨延賽。 截圖自悍將粉絲團
中華職棒今天原定在花蓮棒球場舉行的富邦悍將與味全龍隊賽事因雨延賽。 截圖自悍將粉絲團

中華職棒今天原定在花蓮棒球場舉行的富邦悍將味全龍隊賽事，因為當地雨勢不斷，宣告將延期至補賽周，地點也將改到天母棒球場舉行。

中華職棒發表延賽公告，「原訂2025/6/4（三）18：35 [例行賽編號139場] 富邦悍將(花蓮)味全龍賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週進行補賽，比賽地點改至天母棒球場，確切時間待後續公告。」

這是今年花蓮的5場賽事中延賽的第2場，前個系列賽由統一獅隊對上悍將，獅隊取得2勝後比賽延賽，這次龍隊與悍將的二連戰則是昨天龍隊贏球後，又遇到延賽。

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棒球 富邦悍將 味全龍

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