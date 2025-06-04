中職／花蓮悍將龍隊之戰因雨延賽 改到天母續戰

中華職棒今天原定在花蓮棒球場舉行的富邦悍將與味全龍隊賽事，因為當地雨勢不斷，宣告將延期至補賽周，地點也將改到天母棒球場舉行。

中華職棒發表延賽公告，「原訂2025/6/4（三）18：35 [例行賽編號139場] 富邦悍將(花蓮)味全龍賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週進行補賽，比賽地點改至天母棒球場，確切時間待後續公告。」

這是今年花蓮的5場賽事中延賽的第2場，前個系列賽由統一獅隊對上悍將，獅隊取得2勝後比賽延賽，這次龍隊與悍將的二連戰則是昨天龍隊贏球後，又遇到延賽。