中職／「富邦的兄弟對我都非常好」 悍將混血投手發文澄清
富邦悍將隊台灣伊朗混血投手爾曼羅索普昨天被除役，後來在社群平台發文，提到自己遭「一軍、國家隊」成員揶揄，引發網友們猜測是哪位悍將球員，不過爾曼羅索普今天稍早發文澄清，「富邦的兄弟們對我都非常好。」
爾曼羅索普發IG限時動態寫道，「感謝棒球帶給我的一切，富邦的兄弟對我都非常好，在球隊期間也過得很開心，造成前隊友及球團被誤會感到抱歉，我會繼續在棒球這條路上努力，也請大家不要再猜測，讓更多無辜的人中槍，再次感謝大家關心。」
現年26歲的爾曼羅索普，2022和23年參加中職選秀都落選，但2023年以自主培訓選手身分加盟悍將。爾曼羅索普生涯不曾上過一軍，二軍出賽3場，總共投3.1局，被敲5支安打，投出2K和3次保送，防禦率5.40。
爾曼羅索普昨日貼文內容：
第一篇寫道：「那些已經取得一些成就的人，總是會把那些沒有成就的人當成小丑。」
第2篇貼上聊天室對話，內容是有人張貼他被除役的新聞並寫道：「這個一定要看，好可惜他夢碎了。」爾曼羅索普問道：「你想怎樣你幹嘛要一直這樣嗆我？」對方回應：「覺得可惜還沒見到你。」爾曼羅索普再問：「我把你當朋友就是一直給你羞辱的嗎？」對方則回：「我他嗎（媽）哪一句是羞辱？」
爾曼羅索普表示：「被酸民嗆我都沒差，被當成朋友的人整天這樣揶揄才是最讓人不爽的，我祝你在一軍每次都有好表現，永遠不會下二軍，都不會受傷，棒球路順順利利。開玩笑可以，麻煩有個限度。不要拿別人一直努力的事情來嘲笑。我不是你每次都能有好表現，都是教練的主力，可以被選秀指名，可以在一軍，可以打中華隊。」
爾曼羅索普感嘆自己20歲才決定要去打球，好不容易以自培身分進職業，卻被當成衛生紙用完就丟，丟來丟去的小丑，「不像你光鮮亮麗，眾星拱月，打棒球明明就是一件開心的事情，但棒球隊是有這樣的文化，不可能球打得好就覺得自己高人一等了吧。」爾曼羅索普最後強調不會透露對方身分。
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