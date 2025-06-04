中職／「富邦的兄弟對我都非常好」 悍將混血投手發文澄清

富邦悍將隊台灣伊朗混血投手爾曼羅索普昨天被除役，後來在社群平台發文，提到自己遭「一軍、國家隊」成員揶揄，引發網友們猜測是哪位悍將球員，不過爾曼羅索普今天稍早發文澄清，「富邦的兄弟們對我都非常好。」

爾曼羅索普發IG限時動態寫道，「感謝棒球帶給我的一切，富邦的兄弟對我都非常好，在球隊期間也過得很開心，造成前隊友及球團被誤會感到抱歉，我會繼續在棒球這條路上努力，也請大家不要再猜測，讓更多無辜的人中槍，再次感謝大家關心。」

現年26歲的爾曼羅索普，2022和23年參加中職選秀都落選，但2023年以自主培訓選手身分加盟悍將。爾曼羅索普生涯不曾上過一軍，二軍出賽3場，總共投3.1局，被敲5支安打，投出2K和3次保送，防禦率5.40。

爾曼羅索普澄清對象不是富邦悍將球員。截圖自爾曼羅索普IG限時動態