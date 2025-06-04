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日職／古林睿煬腹斜肌受傷要休8周 上半季歸隊無望

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
傷勢狀況出爐，左內腹斜肌受傷，預計需要約8周時間才能復出。（ⒸH.N.F.提供）中央社
傷勢狀況出爐，左內腹斜肌受傷，預計需要約8周時間才能復出。（ⒸH.N.F.提供）中央社

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬昨天先發2.1局、39球傷退，今天傷勢狀況出爐，左內腹斜肌受傷，預計需要約8周時間才能復出，代表上半季來不及回到球隊。

古林睿煬昨天是休息11天後再度登板，跨聯盟交流賽對上中央聯盟第一的阪神隊，結果第3局在一出局後被近本光司敲安，面對中野拓夢的打席在投球後出現不適，防護員上前了解後先行下場治療。

火腿隊今天將古林睿煬抹消登錄，根據日本媒體報導，ㄒ當天隨即在札幌市內的醫院接受檢查，診斷為左內腹斜肌損傷，需要8周才能復出，基本上無望在上半季重返戰場。

投手教練加藤武治在昨天賽後提到古林的傷勢時表示：「看起來需要花一段時間，不是那種跳過一場比賽就能解決的狀況。我們得做好他長期缺陣的準備，並重新思考先發輪值的安排。」

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火腿 古林睿煬 中野拓夢

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