中職唯一完全比賽、最長的17局… 盡在這本有故事的《獅吼臺南棒球訂製書》

統一獅是中職36年來唯一沒有易主的球隊，而近百年的台南棒球場球則是現存中職史上最久的球場，統一獅＋台南球場的組合，讓中職至今唯一一場完全比賽、最長的17局等等第一的紀錄，都在這裡誕生。

2018年10月7日象獅大戰，統一獅洋投瑞安以92球、2小時17分，創下中職唯一的完全比賽。這場比賽，前八局雙方都未得分，由於獅隊主場後攻，九局上半中信第九棒打者黃鈞聲敲出游擊方向滾地球封殺，三人出局，全場觀眾響起如雷掌聲，但投手瑞安下丘時面無表情，因為他知道「任務還未完成」。

郭阜林9局下敲再見全壘打，成就中職首場完全比賽。 圖／統一獅隊提供

第九局下首打席，郭阜林揮出再見全壘打，瑞安終於放下心中石頭，27人次、無安打、無保送、無人上壘，這場完全比賽也創下世界棒球史上的紀錄，是首場不是靠對手出局，而是靠隊友得分的再見完全比賽，即使有百年史的美國職棒史上也未曾出現，這是統一獅＋台南球場留下的珍貴紀錄。

2009年10月24日總冠軍戰第六戰，獅象大戰打滿十七局，最後兄弟王勝偉擊出全壘打結束比賽，那場比賽整整花費了6小時14分鐘，高志綱創下至今捕手蹲場最長的局數，那年高志網27歲，體力正盛，他說，「那一場蹲完，兩隻腳都麻了，去按摩後隔天再蹲九局」。

負責轉播的攝影師，從下午四點就站上30公尺高的升降機，到賽後才「解放」，忍了七個多小時，也有人說，攝影師是包著尿布轉播完比賽的。前總統馬英九夫人周美青當天也在現場，為了趕高鐵回台北，十三局才不得不離開，在高鐵上還一直關心比賽結果。

1931年改建完成的台南球場，滿場觀眾的容量是900人，職棒元年時已增建到9000人，因為看台較矮，常有球員與球迷互動的有趣場面。1993年加入統一獅的洋投王漢（當時名為滿漢），單季拿下22勝、3年56勝，是隊史最多勝的洋投，他就曾在場上幫球迷摳腳，還有球員幫球迷綁鞋帶的難得畫面。

統一獅的首任隊長宋榮泰，第一份月薪是8萬元，而現任隊長陳傑憲，十年合約總值達兩億元，可見職棒市場在台灣的成長情況；24年前，2001年8月23日，天團五月天到台南球場開球，統一出動黃甘霖在內的五名球員幫五月天蹲捕，球評笑稱，「他們玩樂器還是比棒球好些」。

這些精彩有趣的故事和回憶，盡在「獅吼臺南棒球訂製書」，本書已正式募資啟動，上市一周突破150萬元；這是統一獅與報時光團隊首次合作，從最早職棒元年的歷史畫面、2007~2009三連霸王朝等等，是許多球迷青春的一部分，並特別收錄《民生報》、《聯合報》珍貴報導，完整記錄球隊總冠軍、上下半季冠軍的榮耀瞬間。現在購買有機會得到林岳平、高志綱、潘威倫、陳傑憲親簽紀念球，並享有臺南球場看球必備標配美食「八八一八披薩屋」餐飲優惠兌換券，店內消費七五折與九吋披薩一份。

訂購這裡去>>>https://r.zecz.ec/i8JG，結帳輸入專屬折扣碼【lion88】現折88元。