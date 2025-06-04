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中職／傑尼獅主題日第一天 人氣男團FEniX為統一獅開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，邀請新生代男團「FEniX」開球及表演。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，邀請新生代男團「FEniX」開球及表演。圖／統一獅球團提供

統一獅隊上半季的最後一檔活動，也是球迷相當期待的「2025兆豐銀行傑尼獅主題日」，今年以大勢男團「MR. LIONS」風格為主，陣中8位選手化身最帥男團，球團也在6月14日活動第一天邀請新生代男團「FEniX」，為傑尼獅主題日揭開序幕。

在2022年正式出道的FEniX，是由陳峻廷Eden、曹家齊Keith、徐彭臒MAX、李承隆Tzo、夏浦洋Vito所組成的五人唱跳團體，不僅每位成員都獨具特色，音樂作品的風格也相當多變化，在團體的YT頻道中又展現了沒有包袱的搞笑日常而圈粉無數。

FEniX近年不只是各大演唱會常見的表演名單，更在5月17日在TICC完成首場大型演唱會，可以說是台灣新生代男團中相當成功的團體之一，這次受邀請擔任開球及表演嘉賓，雖然這不是FEniX第一次在棒球場演出，但卻是第一次五人一起開球，

曾經在國高中有過棒球經驗的夏浦洋表示，能夠在不同的球場演出是很難得的機會，希望不只是台南的救火隊們，也希望可以讓喜歡棒球的球迷更加認識FEniX。

當天FEniX也會帶來15分鐘的賽前演出，並換上專屬球衣擔任當天的開球嘉賓，夏浦洋也說，希望大家都能夠進場見證他們的首次開球，支持台灣棒球運動。

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