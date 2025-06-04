中職／龍悍將戰花蓮吵「守」 富邦球團將提申訴

富邦悍將隊昨天在花蓮棒球場與味全龍隊之戰，因為一次妨礙守備的判決引發衝突場面，悍將首席教練陳連宏遭禁賽2場、罰款4萬元，悍將球團對於妨礙守備的判決結果有所疑義，將提出申訴。

昨天5局上，林澤彬打向投手正面的滾地球，伍鐸腳碰了一下後改變方向，從二壘跑往三壘的高捷與三壘手劉基鴻擦身而過，劉基鴻來不及處理，隨後提出有妨礙守備之嫌，裁判聚集開會後進入「小房間」確認規則，判出妨礙守備。

悍將球團今天發表聲明指出：「對於昨日爭議判決，球已先接觸投手守備員，後續是否構成判決結果值得研議，悍將球團將向聯盟提出申訴。」

當時的妨礙守備出局，導致悍將陣營大為不滿，陳連宏、總教練陳金鋒都衝上場爭論，陳連宏被驅逐出場兩次，而聯盟今天公布，認定陳連宏違反「對聯盟裁判有言語或行為侮辱者」予以罰款2萬元、禁賽2場處分，另合併驅逐出場2次的罰款2萬元，今起執行。