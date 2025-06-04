中職／妨礙守備改判起爭議 陳連宏遭禁賽2場、罰4萬元

富邦悍將隊昨天在花蓮棒球場與味全龍隊之戰，因為一次妨礙守備的改判引發衝突場面，悍將首席教練陳連宏遭到2度驅逐出場，中華職棒聯盟今天宣布，陳連宏禁賽2場、罰款4萬元。

昨天的導火線出現在5局上，林澤彬打向投手正面的滾地球，伍鐸腳碰了一下後改變方向，從二壘跑往三壘的高捷與三壘手劉基鴻擦身而過，劉基鴻來不及處理，隨後提出有妨礙守備之嫌。

裁判聚集開會後進入「小房間」檢視畫面，二壘審紀華文隨後改判高捷妨礙守備出局，悍將陣營大為不滿，陳連宏、總教練陳金鋒「陳家兄弟」都衝上場爭論，陳連宏情緒激動，陳金鋒一邊攔阻哥哥、一邊持續與裁判爭執。

裁判兩度比出驅逐出場的手勢，外界一度以為兩人一起被趕，但隨後確認為陳連宏被驅逐出場兩次，而聯盟今天公布的違規懲處，認定違反「對聯盟裁判有言語或行為侮辱者」，予以罰款2萬元、禁賽2場處分，另合併驅逐出場2次的罰款2萬元，今起執行。

【6月3日花蓮球場富邦@味全例行賽抗議事件懲處】

說明：

一、6月3日花蓮球場富邦@味全編號第137場例行賽，5局上半富邦攻佔一、二壘，擊球員林澤彬擊出投手強襲球，該球反彈至三壘方向，三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑壘員高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑壘員出局，攻佔一、二壘。

二、富邦陳金鋒總教練與陳連宏首席教練進入場內向裁判提出抗議，陳連宏首席教練因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，遭兩次驅逐出場。

三、依據裁判賽後報告並審視比賽影片，決議依規章球團隊職員違規懲罰規定第15條球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者，予以罰款2萬元、禁賽2場處分。驅逐出場2次則罰款2萬元，合併懲處罰款4萬元、禁賽2場。禁賽部分將於6月4日起開始執行。