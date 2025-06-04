日職／恩師長嶋茂雄逝世 松井秀喜返日弔唁：我跟他有個約定

恩師長嶋茂雄逝世消息傳出後，前讀賣巨人隊球星、現任紐約洋基隊總經理特別顧問的松井秀喜緊急從美國返日，搭乘約14小時的航班，今天清晨抵達羽田機場直奔長嶋家中，約2小時的弔唁時間，松井秀喜回憶兩人相處的點點滴滴。

松井秀喜離開長嶋家後接受日本媒體訪問，松井表示：「三奈小姐（長嶋的次女）說『請兩人單獨聊聊』，我就與他獨處，回憶了許多過去的點點滴滴。雖然沒有言語，但我們像從前一樣在心中對話著。」

兩人的師徒關係始於1992年的選秀會，當時有四支球隊在第一輪競爭松井，而由將於1993年接任巨人監督的長嶋茂雄抽中，松井入團後展開為期「1000天計劃」的訓練，由長嶋親自指導他在宿舍內練習揮棒。

松井回憶說：「我們是透過揮棒來『對話』。透過揮棒這件事，長嶋先生教會我作為一名棒球選手最重要的東西。對於松井秀喜這位球員來說，那些事是最寶貴的、也是我最感謝的地方。」

被問及長嶋在他心中的地位，松井表示：「這真的很難用一句話形容。監督雖是同一個人，但對我來說有著很多不同的面貌。每個時期都給予我不同的啟發，是無法簡單定義的存在。」最感謝的就是「沒有與監督的相遇，就不會有現在的松井秀喜」。

當被問及未來想法時，松井秀喜回應：「現在還沒有明確的思考，該如何把這些東西傳承給下一代，但我和長嶋先生生前有一些約定。」他補充說：「這裡無法詳細說明，但我會努力實現那些約定，這段師徒關係今後也將繼續延續下去。」