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MLB／台美混血球星卡洛爾雙響砲 18轟逼近去年整季

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾今天單場雙響灌進4分打點。 路透
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾今天單場雙響灌進4分打點。 路透

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天手感超火燙，單場雙響砲將本季全壘打數推高到18轟，快追上去年整季的全壘打數，距離生涯新高差7轟，而隊友馬提（Ketel Marte）也是雙響砲演出，響尾蛇隊就以8：3大勝勇士隊。

響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）前四場先發防禦率高達8.02，但今天表現回穩，先發7局丟掉3分僅1分自責分，送出4次三振、僅被敲4支安打，並且一開始連續解決前10名打者，成功拿下本季第4勝（7敗）。

馬提全場3打數3安打，包括2發全壘打、3分打點與2次保送，第1局的445呎的右外野大號全壘打，幫助響尾蛇先馳得點，3局上的兩分砲則拉開到4：0。

卡洛爾也繳出4打數3支安打、4分打點、3得分的亮眼成績，5局上在對方追到1分差時轟出陽春砲，9局上更是以一發三分砲斷絕勇士隊反撲機會，今年出賽60場已經敲出18轟，去年是158場22轟，生涯最多則是2023年的25轟。

勇士先發投手史泰德（Spencer Strider）失投不斷，5局內被敲6安，失5分（其中3轟），賽季防禦率升至5.68，首勝還沒入袋已經累積4敗。

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響尾蛇 勇士

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