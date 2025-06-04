中職／遭「一軍、中華隊」球員嘲諷 悍將台伊混血投手發文表不滿

富邦悍將隊昨天將台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普除役，他不久後在社群平台發文，透露自己遭一名「一軍、國家隊」球員嘲諷。

現年26歲的爾曼羅索普，2022和23年參加中職選秀都落選，但2023年以自主培訓選手身分加盟悍將。爾曼羅索普生涯不曾上過一軍，二軍出賽3場，總共投3.1局，被敲5支安打，投出2K和3次保送，防禦率5.40。

近期悍將傷兵過多，爾曼羅索普被簽回來，但只在二軍出賽1場，昨天就被除役。爾曼羅索普昨天在IG發2篇限時動態，「那些已經取得一些成就的人，總是會把那些沒有成就的人當成小丑。」

第2篇貼上聊天室對話，內容是有人張貼他被除役的新聞並寫道：「這個一定要看，好可惜他夢碎了。」爾曼羅索普問道：「你想怎樣你幹嘛要一直這樣嗆我？」對方回應：「覺得可惜還沒見到你。」爾曼羅索普再問：「我把你當朋友就是一直給你羞辱的嗎？」對方則回：「我他嗎（媽）哪一句是羞辱？」

爾曼羅索普寫道：「被酸民嗆我都沒差，被當成朋友的人整天這樣揶揄才是最讓人不爽的，我祝你在一軍每次都有好表現，永遠不會下二軍，都不會受傷，棒球路順順利利。開玩笑可以，麻煩有個限度。不要拿別人一直努力的事情來嘲笑。我不是你每次都能有好表現，都是教練的主力，可以被選秀指名，可以在一軍，可以打中華隊。」

爾曼羅索普感嘆自己20歲才決定要去打球，好不容易以自培身分進職業，卻被當成衛生紙用完就丟，丟來丟去的小丑，「不像你光鮮亮麗，眾星拱月，打棒球明明就是一件開心的事情，但棒球隊是有這樣的文化，不可能球打得好就覺得自己高人一等了吧。」爾曼羅索普最後強調不會透露對方身分。

爾曼羅索普發文。截圖自爾曼羅索普IG限動