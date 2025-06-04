中職／曾聖安回家鄉花蓮出賽2安2打點 助龍搶勝獲MVP

中央社／ 台北3日電
中華職業棒球大聯盟味全龍隊19歲外野手曾聖安3日回家鄉花蓮縣出賽，對富邦悍將隊單場2安2打點好表現，助龍隊以5比0搶勝，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。圖／味全龍提供
中華職業棒球大聯盟味全龍隊19歲外野手曾聖安3日回家鄉花蓮縣出賽，對富邦悍將隊單場2安2打點好表現，助龍隊以5比0搶勝，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。圖／味全龍提供

中華職業棒球大聯盟味全龍隊19歲外野手曾聖安今天升一軍，回家鄉花蓮縣出賽很熟悉，對富邦悍將隊單場2安2打點，助龍隊以5比0搶勝，在家人也到場見證下生涯首度獲選單場MVP。

龍隊今天起在花蓮棒球場與悍將打2連戰，龍隊2局下就有攻勢，朱育賢率先敲出安打、靠投手犯規站上二壘， 吉力吉撈．鞏冠選到四壞保送，劉基鴻補上安打攻占滿壘，曾聖安適時安打幫球隊先馳得點。

龍隊3局下李凱威選到四壞保送，陳子豪、朱育賢接連安打添分，吉力吉撈．鞏冠二壘打，一棒送回2分，幫球隊拉開領先差距。

龍隊6局下1人出局後劉基鴻內野安打，曾聖安二壘打為球隊再添1分保險分；曾聖安5月初下二軍，隔約1個月重回一軍，先發出賽單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點、為勝利打點。

與阿公、阿嬤一起站上最有價值球員（MVP）頒獎台的曾聖安表示，從小到大在花蓮球場打過很多比賽，再回這裡打球特別有感覺；2局打席想著打到球、做好該做的事，很開心可幫球隊。

他說，下二軍期間努力強化身體素質，每天加強訓練不足的地方，希望今年健康出賽、打好每場球。

此外，5局上有插曲，悍將進攻時跑者高捷二壘往三壘跑，被判定妨礙守備出局，悍將首席教練陳連宏不當抗議遭驅逐出場。

龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）總計用79球投6局，被敲出7支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，無失分，奪下個人本季第3勝。

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