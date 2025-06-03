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日職／看古林睿煬141公里直球就知道不妙 火腿投教：短期內回不來

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日職／看古林睿煬141公里直球就知道不妙 火腿投教：短期內回不來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

古林睿煬今天先發2.1局、39球傷退，狀況令人擔憂，火腿隊投手教練加藤武治賽後透露，古林睿煬的傷勢「可能需要一段時間」，日媒解讀，古林睿煬很有可能因傷長期缺陣。

古林睿煬休息11天後再度登板，就是跨聯盟交流賽首戰，對陣中央聯盟第一的阪神隊，外界高度期待，賽前火腿監督新庄剛志許願116球完封或118球完投，但現實世界並未按照他的劇本上演，古林睿煬先發2.1局、39球提前退場，被敲3安打、無失分，有2次三振、沒有保送。

他在前兩局都有危機，但都靠及時三振讓自己穩住陣腳，首局在三壘有人時以155公里直球讓佐藤輝明揮空吞K；第二局一出局在二壘手上川畑大悟傳一壘發生暴傳、錯過雙殺後，古林睿煬面對豊田寛送出三振，再讓木浪聖也擊出左外野飛球出局。

古林睿煬第三局在一出局後被近本光司敲安，面對中野拓夢的打席，在投球後出現不適，防護員上前了解後先行下場治療，火腿陣營也開始聯繫牛棚熱身。

日本媒體報導，初步認為古林睿煬是側腹肌受傷，將前往醫院檢查。加藤武治指出，當時看到古林睿煬投出141公里的直球，「我就覺得，感覺有點怪怪的，好像有什麼不對勁。」他進一步表示，「（先發）跳過一場什麼的，我覺得已經不是那種程度而已。我們得做好他近期內都不會在陣中的心理準備。」

阪神先發投手才木浩人壓制8局，僅被敲4安打、無失分，打線靠大山悠輔6局上陽春砲智勝，終場以1：0擊敗火腿。

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阪神 火腿 古林睿煬

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