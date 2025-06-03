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中職／伍鐸6局封鎖、劉基鴻關鍵「擦撞」 悍將今年已6度嘗3連敗
富邦悍將隊早早面對落後，今天在第5局的攻勢迎來大好機會，卻因為一記爭議改判多了一個出局數、少了一位壘上跑者，最終空手而歸，終場以0：5不敵味全龍隊，悍將吞下3連敗，為團隊本季第6次3場以上的連敗。
悍將由黃保羅先發5.1局被敲8安打、失5分，多次面臨危機，2局下讓龍隊無人出局就攻占滿壘，曾聖安敲安送回1分打點；龍隊雖然無力攻下大局，但馬上又在第3局出現機會，李凱威選到保送上壘後，3到5棒接連敲安，朱育賢安打挹注1分，吉力吉撈．鞏冠二壘打掃回2分，龍隊擴大為4：0領先，黃保羅續投第6局，又遭曾聖安敲出二壘打掉分。
此役爭議場面出現在5局上，高捷、董子恩先後上壘，林澤彬打向投手正面，伍鐸的腳碰了一下後改變方向，二壘往三壘的高捷雖向外側閃躲，仍與三壘手劉基鴻會身而過，劉基鴻來不及處理這球，裁判起初判決安全上壘，劉基鴻認為妨礙守備，裁判聚集開會後進入「小房間」檢視畫面，二壘審紀華文隨後改判高捷妨礙守備出局，掀起熱議。
這一改判讓悍將陣營大不滿，總教練陳金鋒、首席教練陳連宏雙雙上場爭論，陳金鋒一邊攔阻哥哥，一邊與裁判爭論，最終陳連宏因不當抗議遭驅逐出場。龍隊靠這次妨礙守備將悍將三壘跑者變不見，王正棠後續補上安打仍有滿壘嗆司，但申皓瑋敲出雙殺打，悍將中「滿壘計」。
龍隊先發投手伍鐸最終完成6局被敲7安打、無失分，拿下本季第3勝、生涯第74勝，距離以75勝排名聯盟史上勝投榜第10的王溢正僅剩1勝之差。
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