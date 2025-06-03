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中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵

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中職／關鍵改判激怒悍將「兄弟」 陳連宏遭驅逐、陳金鋒一邊擋哥哥一邊吵

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面。富邦悍將提供
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面。富邦悍將提供

富邦悍將隊征戰後山，今天在5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。

悍將今天在花蓮棒球場客場面對味全龍隊，面對龍隊先發投手伍鐸，比賽進行到5局上，高捷敲安、董子恩靠觸身球上壘，林澤彬打向投手正面，伍鐸的腳碰了一下後改變方向，二壘往三壘的高捷與三壘手劉基鴻會身而過，劉基鴻來不及處理這球。

裁判起初判決安全上壘，但劉基鴻認為有妨礙守備之嫌，龍隊教頭葉君璋也提出質疑，裁判聚集開會後進入「小房間」檢視畫面，二壘審紀華文隨後改判高捷妨礙守備出局，這一改判讓悍將陣營大不滿，陳連宏、陳金鋒雙雙上場爭論。

陳連宏情緒激動，陳金鋒一邊攔阻哥哥、一邊持續與裁判爭執，上演大場面，由於裁判連比兩次出場手勢，外界一度以為兄弟檔都被驅逐出場，陳金鋒也一度上前詢問「我有嗎？」，確認是自己是否有被趕出場，最終確認僅有陳連宏遭到驅逐出場。

富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面。富邦悍將提供
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面。富邦悍將提供

富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。圖／截圖自轉播畫面
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。圖／截圖自轉播畫面
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。圖／截圖自轉播畫面
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。圖／截圖自轉播畫面
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。圖／截圖自轉播畫面
富邦悍將隊5局上因一次改判出現衝突場面，首席教練陳連宏遭驅逐出場，總教練陳金鋒一邊與裁判爭論，一邊攔住哥哥。圖／截圖自轉播畫面

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陳金鋒 陳連宏 劉基鴻

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