日職／古林睿煬飆速155公里卻意外傷退 僅投2.1局、39球

效力火腿隊的「台灣金孫」古林睿煬，今天在跨聯盟交流戰扛起打頭陣的任務，卻在第三局出現令球迷擔心的畫面，他在投球後出現不適，在防護員陪同下先下場治療，隨後確定退場，僅留下2.1局、39球投球。

此役為古林睿煬第5場先發，前一場出賽為5月22日對軟銀隊6局失3分（責失2分）、無關勝敗，隔天按照火腿規畫降下二軍，休息11天後再度登板，就是交流賽首戰，對陣中央聯盟第一的阪神隊。

古林睿煬首局面對近本光司先以一壘方向滾地球製造第一個出局數，隨後被中野拓夢敲出安打，並靠盜壘站上得點圈，森下翔太高飛犧牲打將他送上三壘，面對跑者已經兵臨城下，古林睿煬以155公里直球讓佐藤輝明揮空吞下三振。

古林睿煬第二局被首位打者大山悠輔敲安，赫南德茲（Ramon Hernández）打向游擊方向的滾地球，原有機會抓到雙殺，但火腿二壘手上川畑大悟傳一壘發生暴傳，古林睿煬不受影響，面對豊田寛飆K，再讓木浪聖也擊出左外野飛球出局。

古林睿煬第三局則在一出局後被近本光司敲安，面對中野拓夢的打席，在投球後出現不適，防護員上前了解後先行下場治療，火腿陣營也開始聯繫牛棚熱身，最終以2.1局、39球退場，被敲3安打，有2次三振、沒有保送。