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小馬亞太區少棒賽／林冠嶔連2天開轟 桃園3連勝

中央社／ 台北3日電
林冠嶔。報系資料照
林冠嶔。報系資料照

小馬少棒亞太區賽事桃園市隊代表台灣參賽，今天與東莞龍騰隊交手，林冠嶔連2天開轟，桃園市隊投打發揮，以19比0、4局拿下預賽3連勝。

桃園市隊由總教練李國強掌兵符，在國內選拔賽TOTO盃少棒賽奪冠，以縣市名稱代表台灣，赴中國上海參加美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒賽，昨天單日2連勝，依序擊敗上海宏文勇士隊、北京勁飛猛虎隊。

桃園市隊今天與東莞龍騰隊交手，3任投手依序登板，黃睿騰先發投1局，投出1次保送、2次三振，徐堉愷中繼投2局飆4K，謝承濬後援投1局，被敲出1支安打，3個出局數都是三振抓下，投手群聯手沒有失分。

桃園市隊1局上就有得分攻勢，單局打了12人次，林冠嶔敲出陽春砲，一口氣攻下7分；2局上單局6安、1保送，加上對手1次守備失誤，再攻下6分；4局上再拿6分，順利搶下比賽勝利。

林冠嶔目前3場比賽都有安打表現，首戰敲出二壘打，第2戰擔任先發投手好投無失分、首打席開轟，今天也是首打席就敲出陽春砲，維持好手感。

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