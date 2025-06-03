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日職／與王貞治共創黃金「ON」時代 長嶋茂雄曾稱想贏過王桑

中央社／ 東京3日綜合外電報導
長嶋茂雄曾與旅日球星王貞治共創黃金時代。 聯合報系資料照
長嶋茂雄曾與旅日球星王貞治共創黃金時代。 聯合報系資料照

日本職棒讀賣巨人隊的終身名譽監督長嶋茂雄今天以89歲高齡過世。他在球員時期，曾與旅日球星王貞治共創黃金時代，助巨人隊連續9年奪下日職總冠軍，還說過「曾想贏過王桑」。

日本放送協會（NHK）報導，巨人隊1965年在時任總教練川上哲治的帶領下贏得日職總冠軍，且當年起連續9年稱霸日職總冠軍賽（又稱「V9」）。

巨人隊1974年因為不敵中日龍隊，10連霸之路中斷，不過自V9之後，至今沒有球隊能連續逾5年奪得日職總冠軍。

而巨人隊V9時代的核心人物就是王貞治（OhSadaharu）與長嶋（Nagashima），兩人搭檔領導打線，精彩的球技深得人心，被稱為建立起「ON」時代。

當時，王貞治與長嶋茂雄分別擔任第3棒與第4棒打者，這段期間王貞治5度獲選中央聯盟最有價值球員（MVP），長嶋茂雄則獲得3次。這兩人引領日本棒壇開創了一個時代，同場擊出的全壘打也讓球迷為之沸騰。

長嶋茂雄與王貞治首度同場開轟是1959年6月一場比賽，且日皇昭和正好到場觀戰。當時身為新人的王貞治在這場比賽敲出一支全壘打，而進入巨人隊第2年的長嶋茂雄則轟出雙響砲，其中包含再見全壘打。

兩人在「ON」時代最後一次同場開轟是在1974年10月，長嶋茂雄退休當天雙重賽的第一場比賽。從1959年到1974年的16年間，兩人同場開轟共106次。

長嶋茂雄曾在NHK的節目提到「ON」時代，他說：「王桑不在的話，我會感到寂寞，他是激勵我的存在。我當時不僅想著要贏球，也想著要贏過王桑。」

讀賣巨人球團表示，長嶋茂雄今天清晨因肺炎病逝於東京都的一家醫院。

目前擔任福岡軟銀鷹球團會長的王貞治聞訊後透過球團表示，「聽到這則突如其來的訃告，令我相當震驚。長嶋寫下日本球史燦爛的一頁，他與病魔纏鬥過後離世，我對此感到相當遺憾」。

王貞治也表示：「長嶋教導我許多事情，我很感激能與他一起打棒球，也由衷祈求冥福。」

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