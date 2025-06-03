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2003年亞洲棒球錦標賽 傳奇教頭長嶋茂雄、徐生明聯手留下美好回憶

聯合報／ 記者林新輝藍宗標／台北即時報導
長嶋茂雄唯一一次擔任日本國家隊總教練是2003年亞洲錦標賽，那年與中華隊總教練徐生明(左)鬥(左)智鬥技。 聯合報系資料照
長嶋茂雄唯一一次擔任日本國家隊總教練是2003年亞洲錦標賽，那年與中華隊總教練徐生明(左)鬥(左)智鬥技。 聯合報系資料照

日本「棒球先生」長嶋茂雄病逝，享壽89歲。長嶋茂雄榮耀無數、傳奇一生，唯一一次擔任日本國家隊總教練是2003年亞洲錦標賽，那年在日本札幌比賽，他與中華隊總教練徐生明鬥智鬥技，寫下兩國棒球經典一頁，至今仍刻在球迷心底。

2003年亞錦賽也是2004雅典奧運棒球資格賽，亞洲各隊爭取2張門票，賽前實力評估台、日、韓3搶2，三強精銳盡出，全部派出職棒菁英參賽，堪稱史上強度最高的亞錦賽。

日本隊由在棒球界地位「神級」的長嶋茂雄領軍，在他的號召下， 松坂大輔、黑田博樹、上原浩治、松井稼頭央、城島健司等一群頂尖球員紛紛響應長嶋號召加入國家隊，被喻為日本棒球「第一代夢幻隊」，這些人日後也都在美國大聯盟發光發熱。

中華隊由當曾經締造中職三連霸的總教頭徐生明統軍，以王建民、陳金鋒、彭政閔為主力，組成最強的陣容出征，當時王建民還在小聯盟磨練。

長嶋是日本人心目中的棒球之神，雖然首度領軍打國際賽，但誓言要擦亮「亞洲第一」的金字招牌，為了喚起日本國人的支持，長嶋茂雄特別在他主導日本隊球衣設計中，將胸前的國旗放大，讓大家在「國旗」的號召下，打一次團結日職兩聯盟力量，並真正展現日本國家隊實力的亞錦賽。

長嶋研判中華隊首戰對南韓，必定啟用旅美洋基小聯盟2A投手王建民先發，日本隊可藉此主場優勢機會，觀察中華隊首戰投手運用狀況，再決定後續投手調度。

徐生明則是智多星的總教練，臨場調度大膽敢搏，中華隊首戰力退強敵南韓，關鍵在他大膽的戰術。9局下中華隊2：4落後，南韓派出林昌勇登板救援，彭政閔、謝佳賢保送，徐生明捨短打下達打跑戰術，鄭兆行敲先安追回1分。2出局後，前4打席全數吞K的陳致遠再打出中間方向穿越安打，幫助中華隊將比分扳平。10局下，高志綱敲出越過三壘手的平飛安打，幫助中華隊以5：4氣走南韓。

中華隊、日本交手，長嶋推出松坂大輔登板先發，以9：0輕取中華隊，松坂說：「我不只是要投得不錯，還想要投得完美。」擊敗中華隊後，長嶋毫不鬆懈，下達力擊敗南韓軍令，目標不只是奧運門票，還要搶下亞錦賽冠軍。

長嶋豪取「亞洲第一」的桂冠，徐生明幫中華隊拿下暌違12年奧運棒球門票。

徐生明2013年離世，兩位傳奇人生先後謝幕，但2003年那場美好的戰役永不褪色。

長嶋茂雄是2003年亞錦賽日本隊監督，中華隊則是由徐生明領軍。。
長嶋茂雄是2003年亞錦賽日本隊監督，中華隊則是由徐生明領軍。。

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