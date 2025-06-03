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日職／曾在亞冠賽砲轟古林睿煬 阪神強打：直球比想像中有力
日本職棒交流賽今天開打，日本火腿隊「台灣金孫」古林睿煬掛帥先發，對決中央聯盟龍頭阪神虎隊。阪神強打森下翔太曾在亞冠賽對古林開轟，他受訪時也談到再次對決古林的心情。
森下翔太本季出賽52場，有8轟36打點，打擊率0.285，是阪神打線靈魂人物。他受訪時談到當初與古林交手，「那個時候是日本與台灣的對決，場地環境也不一樣，就打線來說，我認為阪神串聯性較強，不只是我一個人，而是整隊一起上。」
2023年11月於東京巨蛋舉辦的亞洲職棒冠軍爭霸賽，森下翔太第7局突破古林封鎖，敲出陽春砲，幫助日本隊以4：0贏球。
對於再次對決古林，森下說，「他的直球比想像中還有力，控球也很好，如果打不到直球，比賽會變得很難打，我就是為了這種挑戰而來。」
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