日職／銘記長嶋茂雄的鼓勵電話 日本監督井端弘和誓言再奪「世界一」
長嶋茂雄過世消息，為今天日本球界帶來最深沉的悲痛，現任日本國家隊監督的井端弘和，在接下兵符後，曾接到長嶋茂雄特地打來電話鼓勵，今天透過聲明表示，期望率領日本再次成為世界第一，傳承長嶋監督一手打造的日本棒球偉業。
2003年亞洲錦標賽為隔年雅典奧運資格賽，最終由日本、中華隊取得門票，當時正是長嶋茂雄執掌國家隊兵符，井端弘和也是國家隊一員。
井端表示，「我曾在雅典奧運資格賽於長嶋監督麾下效力，轉隊到巨人後，他也對我非常照顧，當我成為國家隊的監督時，他曾打電話鼓勵我，令我至今都還深刻記得。」
井端表示，「我會堅定地繼續傳承長嶋監督一手打下的日本棒球事業，力爭再次成為世界第一。願他的靈魂安息。」
井端2023年9月接任日本隊監督，同一年帶領亞洲職棒冠軍爭霸賽，是他首次在成棒階級擔任國家隊總教練，接下來去年12月執教世界12強棒球賽，於冠軍賽不敵中華隊；下一戰任務將是明年世界棒球經典賽，尋求率領日本完成衛冕。
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