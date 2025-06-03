聽新聞
0:00 / 0:00
日職／聯手打下巨人9連霸 王貞治悼念長嶋茂雄：感激曾一起打球
讀賣巨人終身名譽監督、「棒球先生」長嶋茂雄今晨辭世，享壽89歲，與他一起打造巨人黃金時期的「OH桑」王貞治，也深感悲痛，透過聲明表示由衷感激兩人一起打棒球的時光。
長嶋茂雄離世為今天日本球界帶來深沉悲痛，王貞治透過聲明表示，「突然得知他過世的消息，令我深感震驚，長嶋先生是日本棒球史上的傑出人物，長期與病魔對抗後不幸離世，我深感悲痛。」
他表示，「長嶋先生教了我許多事情，我由衷感激我們可以一起打球，此刻祈禱他的靈魂可以安息。」
王貞治選手生涯效力巨人22年（1959-80年），打下868轟，長嶋茂雄17年生涯（1958-74年）累積444轟，組成「ON連線」，為巨人1965到73年間九連霸「V9時代」的核心人物。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言