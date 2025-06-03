日職／聯手打下巨人9連霸 王貞治悼念長嶋茂雄：感激曾一起打球

讀賣巨人終身名譽監督、「棒球先生」長嶋茂雄今晨辭世，享壽89歲，與他一起打造巨人黃金時期的「OH桑」王貞治，也深感悲痛，透過聲明表示由衷感激兩人一起打棒球的時光。

長嶋茂雄離世為今天日本球界帶來深沉悲痛，王貞治透過聲明表示，「突然得知他過世的消息，令我深感震驚，長嶋先生是日本棒球史上的傑出人物，長期與病魔對抗後不幸離世，我深感悲痛。」

他表示，「長嶋先生教了我許多事情，我由衷感激我們可以一起打球，此刻祈禱他的靈魂可以安息。」

王貞治選手生涯效力巨人22年（1959-80年），打下868轟，長嶋茂雄17年生涯（1958-74年）累積444轟，組成「ON連線」，為巨人1965到73年間九連霸「V9時代」的核心人物。

王貞治(圖)當年和長嶋茂雄一起打造巨人黃金時期的「ON」時代。 劉玉磬