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中職／陳傑憲季中開球引兩派爭論！網提達比修有拒領薪水比較

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣隊長陳傑憲將到美國大聯盟台灣日活動開球。記者劉學聖／攝影
台灣隊長陳傑憲將到美國大聯盟台灣日活動開球。記者劉學聖／攝影

「台灣隊長」陳傑憲受邀擔任大聯盟白襪隊台灣日開球嘉賓，但時間與中華職棒賽季撞期，因此有網友質疑他的職業態度，還有人拿日本名將達比修有的例子做比較。

本月28日白襪舉辦台灣日，但獅隊補賽周確定有2場賽事，分別是28日對富邦悍將隊，29日與樂天桃猿隊的保留比賽，陳傑憲若請假赴美開球，這2場確定無法打。

統一獅領隊蘇泰安受訪時表示，「原本球隊擔心他在賽季中期過於疲勞，考慮安排他當時留隊休息，不過內部考慮及與傑憲的溝通討論後，認為有助於曝光與交流。」因此球隊也尊重主辦方邀約活動，支持球隊走向國際的安排。

此事掀起爭論，有網友認為讓陳傑憲參加活動沒關係；另一派則認為主力球員季中參加商業活動影響比賽，怎麼想都不對，是職業態度問題。

還有人在PTT發文舉例，教士隊日本強投達比修有去年因家中私事暫時離隊，離隊期間自願不領400萬美元薪水，他認為無法到球場練習或隨隊遠征就不該領薪水。許多網友拿達比修的態度與陳傑憲做對比。

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陳傑憲 達比修有 統一獅 白襪

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