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日職／台灣火球男vs.火之玉監督 古林睿煬以前就知道藤川球兒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

古林睿煬今天再度先發，將為火腿隊扛起跨聯盟交流戰打頭陣的任務，對手為阪神隊，「台灣火球男」碰上昔日「火球男」藤川球兒領軍的阪神，古林睿煬也說自己從以前就知道藤川球兒，「他太強了，我沒辦法和他比。」

火腿目前以29勝20敗2和居太平洋聯盟龍頭，中央聯盟則以30勝20敗2敗的阪神居首，為期3周的交流賽，兩支聯盟龍頭在首波系列賽就要正面交鋒。

古林睿煬目前出賽4場，取得2勝1敗、防禦率2.93，前一場出賽為5月22日對軟銀隊6局失3分（責失2分）、無關勝敗，隔天按照火腿規畫降下二軍，休息11天後再度先發。

火腿監督新庄剛志對古林睿煬的這一場先發，許下任性的期待，「我希望他能投出116球完封或118球完投。」古林睿煬期許減少失投、盡量拉長局數。

有趣的是，日本媒體關注這場另類的「火球對決」，不是選手與選手之間，而是有「台灣火球男」之稱的古林睿煬，以及選手時期擁有被譽為「火之玉」直球的阪神監督藤川球兒。

古林表示，自己從在台灣時就知道藤川球兒，「他太強了，我無法和他相比。」他也期待今天這一戰，「希望自己可以在他面前全力以赴。」

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