日職／長嶋茂雄辭世 大谷貼出合照哀悼、千賀感謝傳奇鋪路

讀賣巨人終身名譽監督、「棒球先生」長嶋茂雄今晨辭世，享壽89歲，大谷翔平透過IG表達悼念，貼出今年3月的合影，寫下：「真心地祈禱您的靈魂安息。」千賀滉大則說他是「傳奇中的傳奇」，如今日本選手可以有現在的舞台，要感謝長嶋茂雄、王貞治世代的努力。

長嶋茂雄傳奇生涯畫下句點，人生篇章滿是讀賣巨人、日本棒球歷史縮影，2004年3月就曾因腦梗塞住院，近年也傳出身體狀況欠佳，最近一次公開露面是今年3月道奇的東京海外賽，與大谷翔平碰面、留下合影，令外界讚嘆是傳奇與傳奇的相會。

大谷透過IG貼出3張合照，向傳奇前輩送上哀悼；道奇今天與大都會隊交手，日本媒體也因此採訪了效力大都會隊的千賀滉大，今天賽前得知消息，他顯得相當震驚，「說到棒球界，就會想到他，他是引領著球隊的人，他比我小時候看球時的選手還要更年長一些，所以對我來說，他是真正推廣棒球的人。」

千賀來自軟銀隊，曾與和長嶋茂雄齊名的「OH桑」王貞治共事，他說王貞治、長嶋都是「傳奇中的傳奇」，引領日本棒球的人，「我從未見過長嶋先生，不知道他是否認識我，但他對棒球的貢獻無庸置疑，我堅信日本棒球能有今天，很大程度要歸功於那一代傳奇人物的努力，真的不知道該如何表達自己的感激。」