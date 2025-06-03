中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

「台灣隊長」陳傑憲去年在世界12強棒球賽成名，應邀本月28日到大聯盟白襪隊開球，不料引發部分球迷強烈質疑，對此陳傑憲在個人社群平台曬「操偶圖」，再度引發熱議。

由於6月最後一周為中職補賽周，獅隊確定28日面對富邦悍將隊、29日對樂天桃猿隊，屆時可能還在競爭上半季冠軍，陳傑憲季中飛往美國一趟，至少影響2場比賽，因此掀起球迷極大反彈。

領隊蘇泰安受訪時表示，「原本球隊擔心他在賽季中期過於疲勞，考慮安排他當時留隊休息，不過內部考慮及與傑憲的溝通討論後，認為有助於曝光與交流。」因此球隊也尊重主辦方邀約活動，支持球隊走向國際的安排。

消息一出，許多球迷支持陳傑憲去開球；但也有不少球迷認為，職業球員季中為商業活動請假的行為不妥。對此陳傑憲在IG發限時動態，貼出耐人尋味的「操偶圖」。

接著他又發文強調，「身為球員，我永遠以比賽和戰績為優先。」