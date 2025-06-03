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日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

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日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本職棒讀賣巨人隊選手與監督長嶋茂雄，攝於2022年。路透 / 讀賣
日本職棒讀賣巨人隊選手與監督長嶋茂雄，攝於2022年。路透 / 讀賣

日本讀賣新聞報導，日本職棒讀賣巨人隊的球員與監督（總教練），有著「職棒先生」（ミスタープロ野球）尊稱的讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄，於3日早上6時39分因肺炎在東京都內的醫院去世，享年89歲。

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