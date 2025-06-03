日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲
日本讀賣新聞報導，日本職棒讀賣巨人隊的球員與監督（總教練），有著「職棒先生」（ミスタープロ野球）尊稱的讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄，於3日早上6時39分因肺炎在東京都內的醫院去世，享年89歲。
長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督が死去、８９歳…巨人の黄金時代築いた「ミスタープロ野球」https://t.co/U6LsL9o1sA#ニュース— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) June 2, 2025
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