中職／台灣隊長將到大聯盟開球 陳傑憲證實

有「台灣隊長」稱號的統一獅隊長陳傑憲今天日到高雄夢時代出席鑽石精品代言活動，外界傳出他6月底將受邀到芝加哥台灣日活動開球，他受訪時證實此事，陳傑憲說我的實力沒有辦法打上大聯盟，但有機會踩上大聯盟的球場，實在是很值得期待與開心的事情，他也將努力表現讓全世界都能看見台灣。

日本一家婚鑽珠寶品牌與比利時百年珠寶品牌，今天在夢時代百貨舉辦雙品牌新櫃開幕記者會，台灣隊長陳傑憲首度以代言人身份亮相。媒體詢問有沒有送老婆精品，他自嘲我比較木納啦！怕挑到老婆不喜歡的，讓她失望的話，所以與其驚喜，自己會務實。 台灣隊長陳傑憲證實將到美國大聯盟台灣日活動開球。記者劉學聖／攝影 台灣隊長陳傑憲證實將到美國大聯盟台灣日活動開球。記者劉學聖／攝影