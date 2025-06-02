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中職／陳傑憲季中赴美開球掀熱議 獅隊透露他想去的理由
統一獅隊隊長陳傑憲今天傳出將在6月底飛往美國，為大聯盟芝加哥白襪隊的台灣日擔任開球嘉賓，球季中為其他通告活動出國，掀起球迷熱議，領隊蘇泰安對此回覆，陳傑憲認為機會難得，也希望可以為球隊帶來曝光、增加未來合作機會。
大聯盟各隊近年台灣日遍地叢生，中職各隊啦啦隊女孩幾乎都曾參與盛會，而美國時間6月28日白襪主場迎戰巨人的比賽，「芝加哥台灣日」打出有「重量級神秘開球嘉賓」，今天曝光為陳傑憲。
6月最後一周為中職補賽周，目前獅隊已確定有28日在台南棒球場面對富邦悍將隊、29日在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，陳傑憲季中飛往美國一趟，至少影響2場比賽，而上半季目前戰局仍然緊繃，因此掀起球迷極大反彈。
蘇泰安表示，考量該時段落在上半季快結束或已結束，球團考量傑憲近期的辛勞，原本是希望他在那段時間留在球隊休息，但陳傑憲認為這是一次難得機會，主動表達想要前往美國參加台灣日，他也希望可以為球隊帶來曝光，創造未來台美合作的機會。
蘇泰安表示，請傑憲接下來除了持續備戰中職外，也要好好的調整及休息。
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