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中職／從板凳拚到先發 林政華體力條遇關卡：要想辦法維持住

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林政華（左）出席玉山盃全國青棒錦標賽記者會。圖／中華棒球協會提供
林政華（左）出席玉山盃全國青棒錦標賽記者會。圖／中華棒球協會提供

樂天桃猿隊外野手林政華，今天穿回藍白配色的中華隊戰袍，出席玉山盃全國青棒錦標賽記者會，身為中華隊前一座U18世界盃青棒賽冠軍班底，當年轉外野第一年就入選中華隊，讓他直呼神奇，但也笑答：「搞不好是正確選擇。」如今職棒一軍賽季已邁入第四年，今年賽季從板凳出發，到卡位先發外野一席，他也自承還有體能課題正在等待自己破關。

今年玉山盃將在6月5日開打，全國17縣市（31所高中職學校）、超過350位國內青棒菁英將爭取入選中華隊國手資格，本屆U18世界盃將在9月初於日本沖繩進行，中華隊挑戰隊史第4冠。

2019年冠軍班底、完成再見接殺的林政華，今天擔任嘉賓出席記者會，回想當年打選拔賽，「當時是希望球隊可以拚到越前面名次越好，沒在管個人成績，球隊越前面越有機會選到培訓隊，那時也沒想一定要拚正選，每次目標小一點、簡單一點，一步一步去達成。」

他是捕手出身，高二才轉外野，他笑稱：「第一年轉外野，也只會右外野。」結果一舉中國家隊，林政華也說：「以外野進中華隊挺神奇，但搞不好是正確選擇。」他說那年有很多很強、很有名氣的隊友，外界焦點不在自己身上，他也更沒壓力去拚，「心態會比較簡單一點。」

林政華今年在中職賽季起初並未獲得重用，但一步步站穩先發，他也自承球季一開始時，教練給自己的目標一樣是「準備後面」，定位代跑或代守，密集先發後開始感受到體力下滑，需要再調整一下。他坦言，之前沒有從頭到尾先發那麼多場的經驗，「一個機會來了，有把握住，教練也相信我，再來就是自己的身體狀況要想辦法維持住。」

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樂天桃猿 中華隊 中職

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