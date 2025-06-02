玉山盃／6月5日開打搶當國手 中華隊9月前進日本沖繩拚冠軍

玉山盃全國青棒錦標賽將於6月5日開打，今年玉山盃選出的中華青棒隊，將在9月初赴日本沖繩參加U18世界盃青棒錦標賽，中華隊在這項賽事自2019年奪下第三冠後，近兩屆都在冠軍賽飲恨、拿下亞軍，今年期望前進夢想之巔，重返世青冠軍榮耀。

今年玉山盃預賽將從6月5日展開，分別在高雄市立德棒球場、桃園市青埔運動公園棒球場兩地進行，現場不收門票；6月13、14日四強決賽，移師新莊棒球場，維持不收門票，冠軍賽還有限量進場點心、測試遊戲攤位等周邊活動。

無法到場的球迷，也可透過Getwin Sport的Youtube頻道、twitch及愛爾達體育4台、公視+等多種平台進行實況轉播。6月10日起，緯來精采台、東森電視台、四季線上OTT加入轉播行列，6月14日下午1點在新莊棒球場的冠軍賽，緯來體育台也將直播。

玉山盃今天舉辦賽前記者會，中華棒協副理事長林華韋表示，每年青棒賽季最後一個重要賽事就是玉山盃，將挑選出最佳陣容，參加U18世界盃，他點名以嘉賓出席今天記者會的樂天桃猿隊外野手林政華，「還記得林政華2019年參與中華隊奪冠，我在韓國看了三天的球，真的很感動，過去兩年都是第二名。」他說在更早之前，中華隊雖能在青棒一直都在前段名次，但要拿冠、亞軍不是非常容易，肯定這批世代更上一層樓的好表現。

林政華表示，打中華隊和職棒是所有棒球選手的夢想，那年在韓國打世界盃每場張力都很大、對手實力堅強，自己在隊上的角色和實力沒有隊友好，但告訴自己保持熱情和初衷，希望不要落差他們太大，用小小的力量為球隊貢獻，「那時可以得到冠軍，進到職業這個環境，幫助非常大。」