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華南青少棒／李翊瑋好投新北勝 爸爸李金龍教變速球

中央社／ 新北2日電
新北市隊。華南金控盃棒球錦標賽臉書
新北市隊。華南金控盃棒球錦標賽臉書

華南青少棒賽新北市隊連3場比賽大比分搶勝，今天以19比0、4局擊敗嘉義市隊；先發投手李翊瑋投2局讓對手6上6下，拿手變速球是有職棒資歷的爸爸李金龍親授。

114年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市隊今天與嘉義市隊交手，新北市開賽首局就有攻勢，單局5安、6保送，一口氣打了13人次、攻下10分大局，2局上靠著安打、失誤、高飛犧牲打再拿1分，3局上攻下8分、順利搶勝。

新北市隊先發投手李翊瑋投2局、連抓6個出局數，沒被敲出安打、沒有投出四壞保送、拿下勝投，方鉦凱、楊家源依序登板，僅楊家源被敲出安打，3人聯手壓制不失分。

新北市隊總教練邱耀宇表示，目前3場比賽都是雙位數得分搶勝，但其實強度還沒有拉得很高，接下來休息2天備戰分組勝部冠軍戰，打擊還需要再調整一下，會請穀保家商青棒隊的投手支援幫忙打者調整；評估本屆聯隊戰力比上屆好，就看球員有沒有想拚的企圖心。

邱耀宇稱讚今天投手群表現都不錯，雖然沒有球速非常快的，但屬於控球型，也一直提醒球員，先不論個人、打的是團體戰。

先發投手李翊瑋自評今年控球進步多，但今天先發出賽變化球還沒有很到位，做得好的地方是好球都有先搶下來。

李翊瑋從幼兒園小班開始就對棒球很有興趣，爸爸是職棒退役球員李金龍。他表示，很小的時候還有看過爸爸打球，但那時還不太懂，現在拿手的變速球就是爸爸教的，如果打球遇到什麼狀況，爸爸也都會鼓勵他；此次參賽目標，希望團隊可以打進前3名。

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