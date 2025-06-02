日職／古林睿煬3日為交流賽打頭陣戰強敵阪神 新庄許願116球完封或118球完投
效力火腿隊的「台灣金孫」古林睿煬下一場登板確定，就是明天為火腿扛起跨聯盟交流戰第一場，出戰阪神隊，也是兩聯盟目前排名第一球隊之間的對戰，監督新庄剛志鐵口預言：「我希望他能投出116球完封或118球完投。」
火腿目前以29勝20敗2和居太平洋聯盟龍頭，中央聯盟則以30勝20敗2敗的阪神居首，為期3周的交流賽，兩隊在首波系列賽就要正面交鋒。
古林睿煬目前出賽4場，取得2勝1敗、防禦率2.93，前一場出賽為5月22日對軟銀隊6局失3分（責失2分）、無關勝敗，隔天按照火腿規畫降下二軍，休息11天後再度先發。
面對交流賽，新庄表示，「我已經看了很多中央聯盟球隊的影片，全都在我的腦海中了，如果可以打下11勝7敗或更好，交流賽結束後應該可以繼續維持優勢。」
火腿目前在排行榜上的優勢來自包括古林睿煬等成構成的「先發海」，新庄也知道存在罩門，「我們的打擊表現不太行，長期依賴投手。」火腿將升上去年交流賽MVP水谷瞬，日本媒體形容為火腿的交流賽「秘密兵器」，他本季目前在一軍出賽6場打擊率只有1成30，去年在交流賽繳出破紀錄的打擊率0.438。
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