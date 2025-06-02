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日職／孫易磊5天內拿1救援2中繼 日網友質疑「揠苗助長」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
孫易磊短短5天內取得1救援成功2中繼點。圖／悍創運動經紀提供
孫易磊短短5天內取得1救援成功2中繼點。圖／悍創運動經紀提供

日本火腿隊「台灣至寶」孫易磊在今天主場對羅德的第8局0比0平手情況下，再度銜命上場中繼，雖然投了1局被打2支安打，所幸靠著守備幫忙，總共花10顆球守住局面，沒有掉分，有驚無險拿到中繼點。

火腿在9局下半靠著洋將雷耶斯（Franmil Reyes）的驚天陽春砲，連兩天向羅德說再見。在交流戰開始前，火腿收下3連勝，穩住太平洋聯盟龍頭寶座。

孫易磊雖然順利完成任務，但不少日本網友球迷顯然對於他在短時間內密集被派上場感到質疑，紛紛在社群平台上提出看法，認為火腿球團應該更謹慎使用這位年僅20歲才剛拉上一軍的年輕好手。

「孫易磊今天球速都不到150公里」、「教練，孫易磊是不是投太多了」、「20歲的他自亮相以來已經在9場比賽中投了5場」、「他確實很可靠，但牛棚還有其他人啊」、「怎麼又是孫易磊上來投，是不是太快了一點」、「不要今年就把他消耗光啊」、「他才剛上一軍，這樣使用會不會太瘋狂了」、「投手教練加藤武晴踹共」。

從出賽來看，孫易磊是在5月22日首度登板，加上今天比賽在內，總計火腿9場比賽他就登場了5次，最近5天更是上場3次。累積6局用了69球，被擊出4支安打包含1發全壘打，失掉1分，送出3次三振無四死球，防禦率為1.5，總共取得1次救援成功和3個中繼點。

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