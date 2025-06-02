快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／操過頭？孫易磊球速下滑到149公里 日本球迷熱議

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
孫易磊登上一軍十一天出賽五場，出賽頻率引起討論。圖／取自火腿隊IG
孫易磊登上一軍十一天出賽五場，出賽頻率引起討論。圖／取自火腿隊IG

日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊，昨天面對羅德隊八局上○比○登板，中繼一局被揮出兩支安打、未失分，奪下本季第三次中繼成功，不過最快球速「剩」一四九公里引起關注，也掀起日本球迷熱議是不是過度使用了。

火腿洋砲雷耶斯九局下轟出再見陽春砲，以一比○贏球，三連戰橫掃羅德，帶著太平洋聯盟排名第一迎接明天開打的跨聯盟交流戰。

火腿昨天打完前七局只出現兩支安打，孫易磊第八局亮相，面對岡大海被打穿中間防線，但他想拚二壘打，原先判決安全上壘，火腿挑戰後改判出局；孫易磊面對藤原恭大再被安打，接下來讓山本大斗、安田尚憲都擊出飛球遭到接殺，被敲安打的兩球都是一四九公里速球，也是此役最快球速。

孫易磊登上一軍十一天出賽五場，出賽頻率在昨天賽前就被討論，而與前四場都投破一五○公里不同，昨天五顆速球都落在一四九公里，也讓這個話題再度進入日本球迷視野。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

羅德 球速 日職 日本火腿 孫易磊

延伸閱讀

日職／孫易磊11天5登板 日本球迷擔心：球速不到150了…

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

日職／孫易磊首度挨轟後回穩 「孫正義」連線守護火腿勝利

日職／孫易磊將成火腿第二守護神 投手教練看中強心臟

相關新聞

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊，今天再度把關緊繃局面，面對羅德隊8局上0：０登板，中繼1局雖被敲2安打，但守住無...

日職／孫易磊11天5登板 日本球迷擔心：球速不到150了…

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊今天再度登板，雖然1局無失分的演出拿下第3次中繼成功，但最快球速掉到149公里，1...

中職／悍將遭打爆後大變陣 張育成回歸帶辛元旭和2投本季首升一軍

富邦悍將隊昨天遭台鋼雄鷹隊爆打，以0：14慘敗，今天陣容有大幅異動，4升4降，不僅主砲張育成回歸，還帶著辛元旭、歐書誠、...

中職／兄弟2轟賞徐若熙生涯首見慘紀錄 5.1局失5分退場

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天雖然投出本季最多的10次三振，然而5.1局中被詹子賢、許基宏敲了兩支致命長打，包含本季首度挨...

中職／詹子賢百轟夜兄弟贏球！許基宏連3場轟 羅戈7局無失分

中信兄弟隊今天在洲際棒球場引爆火力，詹子賢單場雙響砲、生涯百轟達陣，加上許基宏連3場開轟，先發投手羅戈也交出7局無失分的...

中職／林安可、邱智呈同局炸兩分砲 梅賽斯6局好投讓桃猿沒力

統一獅隊用兩支兩分砲底定勝果，第3局邱智呈、林安可先後開砲，加上洋投梅賽斯6局無失分好投，聯手率領獅隊以5：0完封樂天桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。