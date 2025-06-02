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日職／操過頭？孫易磊球速下滑到149公里 日本球迷熱議
日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊，昨天面對羅德隊八局上○比○登板，中繼一局被揮出兩支安打、未失分，奪下本季第三次中繼成功，不過最快球速「剩」一四九公里引起關注，也掀起日本球迷熱議是不是過度使用了。
火腿洋砲雷耶斯九局下轟出再見陽春砲，以一比○贏球，三連戰橫掃羅德，帶著太平洋聯盟排名第一迎接明天開打的跨聯盟交流戰。
火腿昨天打完前七局只出現兩支安打，孫易磊第八局亮相，面對岡大海被打穿中間防線，但他想拚二壘打，原先判決安全上壘，火腿挑戰後改判出局；孫易磊面對藤原恭大再被安打，接下來讓山本大斗、安田尚憲都擊出飛球遭到接殺，被敲安打的兩球都是一四九公里速球，也是此役最快球速。
孫易磊登上一軍十一天出賽五場，出賽頻率在昨天賽前就被討論，而與前四場都投破一五○公里不同，昨天五顆速球都落在一四九公里，也讓這個話題再度進入日本球迷視野。
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