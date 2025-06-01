中職／悍將14安、張育成開砲還是1分差輸雄鷹 對戰5隊已無優勢組合

富邦悍將隊原本唯一還握有對戰優勢的組合，本周末也失守，今天以4：5不敵台鋼雄鷹隊，在這波3連戰吞下1勝2敗，兩軍本季至今過招10場以各取5勝打平。對悍將來說，好消息是主砲張育成揮別肩膀傷情回歸一軍，馬上就有3安猛打，包括9局上的陽春砲。

悍將此役短暫的領先出現在一局上，林澤彬以二壘打開路，接下來兩棒滾地球換進壘，悍將先馳得點。

悍將先發投手魔力藍投4局已用92球，被敲4安打、失3分（責失1分），3局下先被高聖恩掃出陽春砲、生涯首轟，曾子祐打向左外野的安打，因左外野手王正棠的失誤多送一個壘包，吳念庭補上超前安打。魔力藍在4局下因2保送釀成危機，加上捕手豊暐傳球失誤，高聖恩在一、三壘有人時以高飛犧牲打再建功。

悍將剛在5局上周佳樂獲保送後，林澤彬、范國宸接連敲安送回分數，追近到2：3，但賴智垣第5局接手，被魔鷹敲出陽春砲，雄鷹又擴大為4：2領先。

6局上林澤彬的單場第3支安打，攻下悍將第3分，很快又看到雄鷹加速駛離，7局下李吳永勤對王柏融投出觸身球，郭阜林敲二壘打，又讓雙方差距回到2分，讓張育成9局上的陽春砲無力撼動戰局。

悍將全場14支安打還多於雄鷹，仍以1分差落敗，輸掉這一戰後，悍將本季對戰雄鷹5勝5敗，已無任何對戰組合占上風，面對樂天桃猿隊為0勝8敗、面對統一獅隊1勝7敗，以及面對中信兄弟、味全龍隊都是3勝4敗。