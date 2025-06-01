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中職／詹子賢百轟夜兄弟贏球！許基宏連3場轟 羅戈7局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊詹子賢今天單場雙響砲、生涯百轟達陣。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢今天單場雙響砲、生涯百轟達陣。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在洲際棒球場引爆火力，詹子賢單場雙響砲、生涯百轟達陣，加上許基宏連3場開轟，先發投手羅戈也交出7局無失分的好投，最終以12：4擊敗味全龍隊，系列賽2勝1敗，要回中職上半季第二的位置。

龍隊今天推出本土王牌徐若熙先發，雖然兄弟打線狂吞10次三振，但從他手中敲出的4支安打有3支長打，且都造成傷害，讓徐若熙5.1局失5分退場，防禦率上升到1.77。

兄弟打線先在2局下2出局後，岳東華的二壘安打先馳得點；4局下又是2出局後，詹子賢面對徐若熙投出的第一球，就掃出左外野陽春砲，距離生涯百轟倒數「M1」。

6局下則是1出局、一二壘有人時，許基宏把握徐若熙失投的叉指變速球，轟出中外野三分砲，瞬間拉開分差，也將徐若熙打退場。

徐若熙在今天之前生涯出賽50場、221.1局僅被敲3轟，今天是生涯首度單場挨了2轟，而這5發全壘打，有4發都是兄弟打者敲出，今天之前還有岳政華、曾頌恩，另一次為統一獅隊的林安可。

兄弟先發投手羅戈7局被敲3支安打，沒有掉分，另有8次三振、1次四壞保送，7局上投完遇到下雨暫停近1小時，即使只投85球也不得不退場，但仍取得勝投，個人開季3連敗之後，連3場出賽都拿下勝投。

而恢復比賽後兄弟手感不減，7局下又爆破7分大局，其中詹子賢敲出的兩分砲，讓他達成生涯百轟，棒打郭郁政，成為中職第「百轟俱樂部」26人，單場貢獻2安、3打點。

許基宏在7局下也貢獻2分打點二壘打，今天2打數、5打點，連續3場開轟、3場合計12分打點，近況極佳，打擊率拉升到3成23。

龍隊則是直到9局上才由朱育賢敲安後，吉力吉撈．鞏冠從彭識穎手中開轟，用兩分砲打破鴨蛋，王順和也敲出生涯首轟的兩分砲，但仍補不起巨大分差。

中信兄弟隊許基宏連3場開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏連3場開轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈7局無失分。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈7局無失分。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢（左）今天單場雙響砲，為羅戈（右）勝投盡力。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢（左）今天單場雙響砲，為羅戈（右）勝投盡力。圖／中信兄弟隊提供

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詹子賢 許基宏 徐若熙

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