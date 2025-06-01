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中職／兄弟齊心！詹子賢百轟達陣 攜手許基宏寫史上首見紀錄
中信兄弟隊詹子賢百轟加速達陣，賽前還差的2發全壘打，今天一口氣達成，4局下陽春砲、7局下兩分砲，成為中職「百轟俱樂部」第26人、兄弟隊史第6人，與第5人許基宏同一年達陣寫下中職史上首見紀錄。
兄弟今天在洲際棒球場面對味全龍隊，4局下詹子賢面對本土王牌投手徐若熙，第一球就揮棒，將球掃出左外野全壘打牆，也是徐若熙本季首度挨轟，將比數拉開到2：0領先。
7局下在詹子賢上場前兄弟已經攻下5分，而他也延續火力，面對龍隊該局第2個換上的郭郁政，轟出左外野的兩分砲，單局猛攻7分，將領先擴大為12：0。
詹子賢是兄弟今年第二位達成生涯百轟的球員，前一人就是今天也開轟的許基宏，也是中職史上首次同隊2位球員在同一年達成生涯百轟，過去5次單季有2位以上百轟球員，都隸屬不同隊伍。
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