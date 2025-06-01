中職／林安可、邱智呈同局炸兩分砲 梅賽斯6局好投讓桃猿沒力
統一獅隊用兩支兩分砲底定勝果，第3局邱智呈、林安可先後開砲，加上洋投梅賽斯6局無失分好投，聯手率領獅隊以5：0完封樂天桃猿隊，在這波3連戰拿下2勝1敗。
猿隊由洋投波賽樂先發，投6局被敲7安打、失4分，重傷害出現在3局下，面對前4棒都被敲安，林佳緯的安打後出現邱智呈的兩分砲，陳傑憲敲安後，也等到林安可的全壘打一起慢跑「回家」。
獅隊8局下面對呂詠臻，潘傑楷先靠一壘手李勛傑失誤上壘，林子豪打向二壘的高彈跳球，林子偉處理球也發生瑕疵，紀錄為內野安打，陳聖平再選保送擠成滿壘，陳重廷以高飛犧牲打送回獅隊的第5分。
獅隊先發投手梅賽斯6局投球任內僅被敲出4安打，猿隊無法串連出有效攻勢，後續王鏡銘、髙塩將樹、陳韻文各把關1局無失分。
陳晨威單場2支內野安打，推進連27場安打，林立則是靠1安打、1保送上壘，跨季已連42場上壘，各自推進自己的紀錄之旅，但獅投成功讓這組猿隊雙箭頭在每一輪攻勢都剛好只有1人上壘，「威立」大打折扣，最終猿隊分數掛蛋。
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