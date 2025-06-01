快訊

吃對早餐救大腦 92歲營養權威靠這碗「超級食物」抗老不失智

獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

中職／林安可、邱智呈同局炸兩分砲 梅賽斯6局好投讓桃猿沒力

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
林安可敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊用兩支兩分砲底定勝果，第3局邱智呈、林安可先後開砲，加上洋投梅賽斯6局無失分好投，聯手率領獅隊以5：0完封樂天桃猿隊，在這波3連戰拿下2勝1敗。

猿隊由洋投波賽樂先發，投6局被敲7安打、失4分，重傷害出現在3局下，面對前4棒都被敲安，林佳緯的安打後出現邱智呈的兩分砲，陳傑憲敲安後，也等到林安可的全壘打一起慢跑「回家」。

獅隊8局下面對呂詠臻，潘傑楷先靠一壘手李勛傑失誤上壘，林子豪打向二壘的高彈跳球，林子偉處理球也發生瑕疵，紀錄為內野安打，陳聖平再選保送擠成滿壘，陳重廷以高飛犧牲打送回獅隊的第5分。

獅隊先發投手梅賽斯6局投球任內僅被敲出4安打，猿隊無法串連出有效攻勢，後續王鏡銘、髙塩將樹、陳韻文各把關1局無失分。

陳晨威單場2支內野安打，推進連27場安打，林立則是靠1安打、1保送上壘，跨季已連42場上壘，各自推進自己的紀錄之旅，但獅投成功讓這組猿隊雙箭頭在每一輪攻勢都剛好只有1人上壘，「威立」大打折扣，最終猿隊分數掛蛋。

邱智呈敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
邱智呈敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
林安可敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供
林安可敲出兩分砲。圖／統一獅隊提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

樂天桃猿 林安可

延伸閱讀

中職／兄弟2轟賞徐若熙生涯首見慘紀錄 5.1局失5分退場

中職／兄弟尚勇！對戰獅隊10場拿8勝 洲際、台南都演清盤秀

中職／罕見判例把獅隊超前分變不見餅總震怒 邱智呈三分砲轟破雄鷹

中職／林安可二軍開轟何時歸？林岳平透露時間段 先打DH

相關新聞

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊，今天再度把關緊繃局面，面對羅德隊8局上0：０登板，中繼1局雖被敲2安打，但守住無...

日職／孫易磊11天5登板 日本球迷擔心：球速不到150了…

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊今天再度登板，雖然1局無失分的演出拿下第3次中繼成功，但最快球速掉到149公里，1...

中職／悍將遭打爆後大變陣 張育成回歸帶辛元旭和2投本季首升一軍

富邦悍將隊昨天遭台鋼雄鷹隊爆打，以0：14慘敗，今天陣容有大幅異動，4升4降，不僅主砲張育成回歸，還帶著辛元旭、歐書誠、...

中職／兄弟2轟賞徐若熙生涯首見慘紀錄 5.1局失5分退場

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天雖然投出本季最多的10次三振，然而5.1局中被詹子賢、許基宏敲了兩支致命長打，包含本季首度挨...

中職／詹子賢百轟夜兄弟贏球！許基宏連3場轟 羅戈7局無失分

中信兄弟隊今天在洲際棒球場引爆火力，詹子賢單場雙響砲、生涯百轟達陣，加上許基宏連3場開轟，先發投手羅戈也交出7局無失分的...

中職／林安可、邱智呈同局炸兩分砲 梅賽斯6局好投讓桃猿沒力

統一獅隊用兩支兩分砲底定勝果，第3局邱智呈、林安可先後開砲，加上洋投梅賽斯6局無失分好投，聯手率領獅隊以5：0完封樂天桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。