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中職／兄弟2轟賞徐若熙生涯首見慘紀錄 5.1局失5分退場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天雖然投出本季最多的10次三振，然而5.1局中被詹子賢、許基宏敲了兩支致命長打，包含本季首度挨轟、生涯首次單場2度挨轟，丟掉5分，退場時以0：5落後給中信兄弟隊。

徐若熙首局就投出155公里的球速，讓球迷驚呼連連，也投出三上三下，2局下雖然連續2K開局，但接著先被黃韋盛敲出安打，隨後岳東華的深遠飛球飛越郭天信的「天網」，形成二壘安打，為中信兄弟先馳得點。

第3局又投出三上三下的徐若熙，在第4局2出局後，面對詹子賢投出的第一球就被敲出左外野陽春砲，再失1分，這是詹子賢生涯第99轟，也是徐若熙本季首次挨轟。

6局下洲際球場開始飄雨，而徐若熙控球也出狀況，1出局後先對江坤宇投出觸身球，又在對王威晨投到滿球數後出現四壞保送，結果面對許基宏一顆失投的叉指變速球被轟出中外野全壘打，一口氣丟掉3分。

龍隊教練團決定換下徐若熙，今天5.1局投了剛好90球，被敲4支安打其中有3支是長打，丟掉5分，10次三振是本季新高，另有1次四壞、1次觸身球。

徐若熙在今天之前生涯出賽50場僅被敲3轟，還沒出現在同一場過，而今天被追加2轟，這5發全壘打，有4次都是兄弟打者敲出，今天之前還有岳政華、曾頌恩，另一次為統一獅隊的林安可。

味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供
中信兄弟隊詹子賢敲出陽春砲，生涯第99轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢敲出陽春砲，生涯第99轟。圖／中信兄弟隊提供

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詹子賢 徐若熙

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