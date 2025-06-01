中職／5月MVP魔魔的…魔鷹、魔神樂都是第一次獲獎

中華職棒5月MVP開獎，毫無懸念由台鋼雄鷹隊魔鷹、樂天桃猿隊魔神樂勝出，魔鷹橫掃17票，魔神樂則是15票擊敗統一獅隊蒙德茲的2票，兩人都是生涯第一次拿下單月MVP。

魔鷹在5月出賽20場，敲出28支安打、9轟、24分打點，繳出打擊率0.359、上壘率0.425、長打率0.769以及整體攻擊指數1.194的華麗成績單，單月9轟、60壘打數都追平聯盟史上外籍選手單月紀錄。

魔鷹在去年6月就曾與月MVP擦身，當時單月28安、20分打點、53壘打數都是聯盟第一，陳子豪則在上壘率0.486、長打率0.782、整體攻擊指數1.268等數據占優，最終魔鷹拿到8票，不敵陳子豪的11票；魔鷹這回以毫無懸念的票數勝出，生涯首擒單月獎項。

魔神樂在5月演出鬼神級壓制，出賽5場，合計32.1局送出31次三振、5次保送，取得4勝0敗、防禦率0.28、每局被上壘率0.74。